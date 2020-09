Mes e Recovery Fund. Cosa pensano i candidati sindaci a Marsala?

Ovunque sia l’angolatura politica da cui si guarda, risulta incomprensibile non prendere in prestito le risorse europee messe a disposizione dal MES, Meccanismo europeo di stabilità. I partiti populisti che lo avversano sono m5s, Lega e FdI.

La critica unica sono le condizionalita’ che sarebbero propedeutiche all’arrivo della Troika, formata da FMI BCE e Commissione Europea. Divenne conosciuta durante il debito sovrano greco, che ha una genesi lontana, quando per avere accettata la richiesta di adesione all’UE truccó i bilanci innescando la crisi e l’intervento della Troika che per concedere prestiti da 240miliardi di €, volle garanzie improntate all’austerità, fatto sta che il PIL è cresciuto del 2,2% nel 2019 ed addirittura i bond sono diventati più appetibili dei nostri.

Onestà intellettuale impone che la forbice tra ricchi e poveri è cresciuta, ma questa è un altra storia, che va ricercata nei benefici fiscali che gode il capitalismo finanziario e quello tradizionale …









