Marsala, Alberto Di Girolamo: “Io il sindaco del fare. Gli altri fanno solo chiacchiere”

Alberto Di Girolamo, sindaco di Marsala, ricandidato alla carica di primo cittadino. La campagna elettorale è entrata nel vivo, mancano gli ultimi ritocchi per chiudere le liste. Una campagna elettorale che mai come quest’anno si sta facendo sui social. E proprio lei nei giorni scorsi ha scritto un post in cui punzecchiava il suo principale competitor, Massimo Grillo, lo stesso di 5 anni fa, dicendo che lei è l’uomo del fare e che dall’altra parte c’è il solito ceto politico autoreferenziale.

In questi 5 anni noi abbiamo fatto tanto, ma non è sufficiente, la città ha ancora bisogno di molte cose. Abbiamo trovato una città vecchia e malandata. Abbiamo trovato una città al buio e l’abbiamo accesa. Una città senza autobus, li abbiamo sostituiti, intercettando fondi europei. Aspettiamo altri 9 autobus. Abbiamo lavorato per migliorare la città. I fondi europei ci sono da decenni, ma i miei predecessori non hanno fatto nulla negli …









