L’Elzeviro di Bonagiuso: Hanno ammazzato Willy. Willy è vivo?

Mentre tutto adesso è dolore, straziante, comincia il calvario dell’opinione, della testimonianza e dell’indagine.

Ma il fatto è che hanno ammazzato Willy, in una rissa. Hanno ammazzato un ragazzino fragile accorso in difesa di un amico. Quei quattro, forse cinque. E poi il tecnicismo giuridico dirà che uno solo ha dato il colpo tecnicamente mortale. Gli altri hanno meno colpa. Già. Bilance sulla morte. Come se la morte di un ragazzino massacrato a pugni e calci mentre era già a terra potesse essere pesata.

No, non possiamo neanche dirla bestiale, questa morte,questa violenza, perché gli animali lottano, sì, ma non infieriscono su chi è già a terra, arreso e indifeso. Per questo non dovremmo cercare di scrollarci di dosso la responsabilità del fatto, attribuendogli un significato episodico. Non lo ha. Ne ha uno di specie, per quanto sia amaro inghiottire questa verità.

Le matrici dei colpevoli, che …









Leggi la notizia completa