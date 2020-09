Le vie dei Tesori conquistano la provincia di Trapani

La provincia di Trapani è pronta ad ospitare il festival de Le vie dei tesori. A Trapani, a Marsala e per la prima volta anche a Mazara del Vallo la manifestazione aprirà al pubblico alcuni dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti delle città dell’estrema punta siciliana.

Tre fine-settimana, dal 12 al 27 settembre, per scoprire o riscoprire la bellezza di alcuni particolari siti, ma anche per provare inedite esperienze. Il festival, infatti, propone la possibilità di fare un volo in Piper sopra le saline di Marsala, passeggiate alla tonnara di Bonagia e alla Torre di Ligny di Trapani o per i vicoli della Casbah di Mazara.

Se Le vie dei Tesori ha ottenuto così tanto successo in questi anni il merito, oltre che essere del format, è sicuramente delle associazioni e delle realtà di ragazzi e ragazze del territorio – Agorà, Nonovento, Periferica – che hanno creato una vera rete virtuosa.

