Il sindaca di Erice Daniela Toscano tira un sospiro di sollievo. Secondo quanto si apprende dal sito alqamah.it, il Tribunale del Riesame ha revocato la misura cautelare che imponeva il divieto di dimora ad Erice e Trapani alla prima cittadina.

Toscano, sospesa dalle funzioni, dovrà ora fare i conti con una maggioranza fortemente provata dalla bufera giudiziaria e difficile da gestire.

Si attendono, ovviamente, delle dichiarazioni ufficiali.

The post Erice, revocata la misura cautelare al sindaco Daniela Toscano first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









Leggi la notizia completa