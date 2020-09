Erice Borgo Cià, Salvatore Ciaramita è il nuovo presidente

Cambio di vertice societario in casa Borgo Cià. Il nuovo numero uno del club è Salvatore Ciaramita, imprenditore trapanese che succede ad Andrea Cardella, al quale il Borgo Cià porge i sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto «sperando che farà parte del nuovo assetto societario, dando il suo prezioso contributo al nuovo progetto», si legge nella nota. Ciaramita fa capo all’azienda leader nel settore edilizio, EdilProject e Hab, neo sponsor del Borgo Cià: «Lo spirito imprenditoriale del nuovo presidente fa ben sperare per il futuro della società ericina, per questo la società tutta augura un buon lavoro ed un grosso in bocca al lupo al neo presidente. Era ora di cambiamento nell’Erice Calcio Borgo Cià – prosegue – siamo certi che la nuova presidenza porterà un’ondata di cambiamento che darà nuove motivazioni a tutto il gruppo. Il presidente comunicherà a breve il nuovo assetto societario e lo staff tecnico …









