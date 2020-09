Elezioni a Marsala. I 5 Stelle presentano lista e assessori. Ultimi ritocchi per gli altri

Nella mattina di ieri i 5 Stelle sono stati i primi a depositare la lista alla segreteria comunale per le elezioni amministrative a Marsala.

Il candidato sindaco, Aldo Rodriquez, ha messo su una lista di molti giovani.

Accessibile , territorio produttivo, territorio sostenibile, accogliente, solidale, sarà questo il mood dei Cinque Stelle per la città di Marsala, lo afferma il senatore Maurizio Santangelo, che ha aperto i lavori della conferenza stampa.



Una leggera commozione per Rodriquez durante la presentazione, il percorso, annuncia il candidato sindaco, è spalmato su dieci anni, non solo per i prossimi 5 anni: “Iniziamo dal basso, in 10 anni vorrei che Marsala diventasse il fiore all’occhiello della Sicilia. Il cittadino sarà il principale attore, la parte importante del programma”.



Presentata la lista, fatta di gente con una professione e per la prima volta c’era negli occhi di questi candidati al consiglio comunale c’era ll’orgoglio di rappresentare …









