Elezioni a Favignana, Via sostiene Totò Braschi

Il Movimento VIA a Favignana ha deciso di appoggiare il candidato sindaco Totò Braschi.

“Persona legata al territorio, conoscitore delle criticità, dei punti di forza, delle migliorie da apportare. Le isole Egadi hanno bisogno di una guida forte, di un uomo che sappia fin da subito dove e come agire. Braschi, ha le qualità e il profilo sia personale che politico per potere intraprendere questo percorso”, si legge nella nota del movimento politico.

“Non è il momento della divisione e nemmeno dei personalismi, per questo noi di VIA, senza alcun dubbio, sosteniamo la candidatura di Braschi, certi che riusciremo ad aggregare quanti vorranno costruire un percorso lineare e decisivo per lo sviluppo delle Egadi. Dalla pesca al turismo, dai trasporti all’agroalimentare, Braschi è l’unica figura che è in grado di risollevare le sorti dell’arcipelago” conclude il comunicato.









Leggi la notizia completa