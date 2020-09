Ed il Covid fa saltare la fiera e la processione della Madonna della Tagliata. A comunicarlo l’amministrazione comunale

Salta un altro degli storici appuntamenti della tradizione e della fede castelvetranese, la fiera e la processione della Madonna della Tagliata. A comunicarlo è l’amministrazione comunale con un post sui propri canali social: ”Per ragioni di sicurezza, volte al contrasto dell’emergenza COVID 19, alla luce degli aumenti in questi giorni dei casi di contagio nella nostra provincia, l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, in aderenza a quanto stabilito nelle nuove disposizioni per l’attuazione delle misure del Protocollo per la ripresa delle celebrazioni liturgiche, secondo cui sono sospese tutte le processioni e le manifestazioni esterne, in relazione anche alla ultime decisioni prese dal Vescovo Domenico Mogavero di concerto con Don Gioacchino Arena, con amarezza e rammarico, RENDE NOTO CHE NON SI SVOLGERANNO la tradizionale FIERA né la processione e il pellegrinaggio in onore di Maria SS della Tagliata.”

The post Ed il Covid fa saltare la fiera e la processione …









Leggi la notizia completa