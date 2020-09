Due casi di coronavirus al Parco Avventura di Erice 

Coronavirus sempre più dilagante in provincia di Trapani.

Si registrano due casi al Parco Avventura di Erice. Lo rende noto lo staff: “Avvisiamo i nostri clienti che tra il 24 e 28 di Agosto il parco avventura è stato frequentato da due persone successivamente risultate positive al Covid-19. Pertanto tutti i componenti dello staff, pur avendo adottato tutte le misure anti contagio e non presentando alcun sintomo, hanno deciso comunque di effettuare volontariamente il tampone. Il parco resterà quindi chiuso in attesa dei risultati”.











Leggi la notizia completa