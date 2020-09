Diplomi falsi in Sicilia, chiesto il rinvio a giudizio per 105 indagati

Sono 105 gli indagati fra dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo di alcuni istituti scolastici di Canicattì e Licata, e delle province di Catania e Ragusa, per i quali la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio.

L’indagine ha avuto inizio nel 2014 e si è allargata anche alle province di Catania e Ragusa dove il “diplomificio” avrebbe avuto delle ramificazioni. Il procedimento nasce da un’inchiesta sui diplomi “venduti” attraverso la falsificazione di documenti che attestavano il regolare percorso scolastico dei candidati.

Associazione a delinquere, falso e abuso d’ufficio, le accuse mosse dal pm Paola Vetro e il procuratore capo Luigi Patronaggio, che hanno firmato la richiesta di rinvio a giudizio. I pm ipotizzano che l’organizzazione avrebbe regalato il diploma a parenti, amici e conoscenti ai quali serviva per potersi iscrivere all’università.

L’udienza preliminare è stata fissata per il 21 ottobre davanti al gup Francesco Provenzano. Uno dei …









Leggi la notizia completa