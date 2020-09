Coronavirus, sono 84 i nuovi positivi in Sicilia. 13 sono le nuove terapie intensive

Crescono rispetto a ieri i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. Sono 84 i nuovi contagiati, 35 in più rispetto a lunedì.

Attualmente sono 104 le persone ricoverate in ospedale (+4), 13 in terapia intensiva (per un totale di 117), 1.337 in isolamento domiciliare per un totale di 1454 positivi.

I guariti totali sono 3106, rispetto a ieri sono 9 in più. I morti siciliani dovuti al Covid-19 sono 289. Aumentano anche i tamponi nell’Isola: ben 5214, solo un’altra volta se n’erano fatti così tanti in 24 ore. Il totale dei positivi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 4849.

I nuovi casi di oggi sono così distributi nelle varie province: 14 a Catania, 41 a Trapani, 20 a Palermo, 4 a Messina, 1 a Siracusa, 4 a Ragusa. Enna, Agrigento e Caltanissetta, non hanno registrato nessun caso.

E crescono ancora rispetto a ieri i positivi Italia: 1.370 casi oggi, ieri erano stati 1.108. Sono aumtati i contagi ma sono aumentati anche i tamponi, 92.403, circa 40mila più di ieri. Il totale ammalati









