Coronavirus, 96 i positivi totali in provincia. Tre marsalesi infetti provenienti da Malta

Sono in totale 96 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, tre in più rispetto alla giornata di domenica. A Marsala si registrano tre persone positive al Covid-19 in contrada Paolini. Si tratta di tre uomini, tra i 22 e i 40 anni, che vivono nella stessa abitazione e che sono stati in vacanza a Malta e al rientro hanno scoperto di essere stati contagiati (potete leggere qui).

Dati trapanesi – Così, invece, sono dstribuiti i 96 positivi: Alcamo 4; Buseto Palizzolo 5; Calatafimi-Segesta 1(domiciliato a Calatafimi-Segesta ma residente in Romania, ricoverato attualmente fuori provincia); Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 5; Erice 6; Gibellina 0; Marsala 12; Mazara del Vallo 7; Paceco 0; Partanna 4; Salemi 22; Santa Ninfa 2; Trapani 20; Valderice 5; Vita 1, San Vito Lo Capo 1. Nessun operatore dell’Ospedale ‘Vittorio Emanuele III’ di Salemi è fra i soggetti risultati positivi ad oggi, al Covid-19 nella città di Salemi.

I dati siciliani – I ricoverati sono 7, tutti non in Terapia intensiva e …









Leggi la notizia completa