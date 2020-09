Cercasi modelle e modelli in Sicilia. Il casting a Palermo

La NEXT Management, una delle principali agenzie di moda al mondo, con sedi a New York e Parigi, sbarca a Palermo in cerca di nuove modelle e modelli.

In collaborazione con la Vanity Models Management di Francesco Pampa, la NEXT terrà un casting mercoledì prossimo, 9 settembre, nel capoluogo siciliano.

L’agenzia internazionale nel corso degli anni ha lanciato diverse modelle come Molly Sims, Yasmin Warsame, Ana Beatriz Barros, che oggi appaiono sulle più rinomate riviste di moda, quali Vogue, Style, Grazia, Bazar.

“Si tratta di un’opportunità per tanti giovani siciliani attratti da questa magnifica professione per proiettarsi a livelli internazionali” spiega Pampa, che ha avviato una partnership con la rinomata agenzia dopo che questa, nello scorso maggio, in pieno lockdown, aveva scelto due sue modelle, Viviana Falanga e Giulia Proietto.

"La NEXT, anche in questo periodo difficile, sta continuando la sua attività di ricerca di nuovi volti, anche in …









