Castelvetrano, il Comune sospende gli eventi per Maria SS della Tagliata 

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, per ragioni di sicurezza volte al contrasto della diffusione del Coronavirus ha sospeso tradizionale fiera, la processione e il pellegrinaggio in onore di Maria SS della Tagliata.

La decisione è stata presa dall’Ente in accordo a quanto stabilito nelle nuove disposizioni per l’attuazione delle misure del Protocollo per la ripresa delle celebrazioni liturgiche, secondo cui sono sospese tutte le processioni e le manifestazioni esterne, in relazione anche alle ultime decisioni prese dal Vescovo Mogavero di concerto con Don Gioacchino Arena.

La tradizionale Fiera della Tagliata (foto CastelvetranoSelinunte) ha origini molto lontane. Si è sempre svolta, fin dal 1759, la terza domenica di settembre, nello spazio antistante il santuario a nord di Castelvetrano.









