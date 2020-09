Campobello di Mazara. I Carabinieri arrestano un uomo per maltrattamenti in famiglia

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, diretti dal Maresciallo Maggiore Pietro Fiorentino, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 28enne di origini tunisine ma residente a Campobello di Mazara, già gravato da precedenti di polizia.

In particolare, nella notte del 7 settembre scorso, è pervenuta alla Centrale Operativa dei Carabinieri la segnalazione di una lite in famiglia. I militari, immediatamente intervenuti sul posto, hanno accertato che l’arrestato, mentre si trovava nella propria abitazione in preda all’ira e per futili motivi, si era reso protagonista di episodi di violenza tra le mura domestiche, nei confronti dei propri genitori.

Durante l’intervento, l’uomo ha continuato a proferire gravissime minacce mantenendo un comportamento aggressivo sia nei confronti dei propri familiari che dei militari operanti, che si sono fisicamente frapposti a difesa delle vittime, impedendo che l’azione delittuosa del giovane giungesse a …









