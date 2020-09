Baby sitter italiana uccisa a colpi di padella 

Teresa Scavelli, 46 anni, madre di tre figli e baby-sitter in Svizzera, stava preparando il pranzo in attesa che le due bambine tornassero da scuola.

In casa con lei c’erano un’altra donna e il figlio di 4 anni della vicina del piano di sopra. Come sempre, alla solita ora, si è affacciata alla finestra per aspettare le piccole.

Quando le ha viste si è accorta di un ragazzo che le seguiva. Subito è scesa in strada per proteggerle e il giovane, un ventiduenne di nome Steve, con la forza si è intrufolatoin casa. Teresa è riuscita a mettere in salvo i tre bambini e la donna prima di soccombere alla furia del ragazzo che le si è scaraventato addosso. Prima l’ha colpita a mani nude, poi con una padella che era riuscito ad afferrare.

L’altra donna dopo aver tentato inutilmente di aiutare Teresa ha chiamato la polizia. All’arrivo …









