Alcamo: aggiornamento casi Coronavirus

Aggiornamento riguardante i casi di contagio da Coronavirus presenti ad Alcamo: ad oggi sono 14, come confermato dall’ultimo bollettino ASP.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “invito tutti a rispettare scrupolosamente le regole, utilizzare le mascherine, osservare il distanziamento sociale ed evitare in ogni modo gli assembramenti. Confido nel senso di responsabilità di ognuno. Bisogna evitare gli allarmismi inutili e contemporaneamente non sottovalutare nessuna situazione”.

