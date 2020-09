Vaccino anti coronavirus: a Novembre 10 milioni di dosi 

E’ già in corso la produzione del vaccino anti coronavirus. Anzi “dei” vaccini. Perchè oltre quello angloitaliano, ci sono in corsa tanti altri progetti. Le polemiche non mancano, dato che la fretta sta facendo saltare diversi protocolli ordinari.

Tra un mese ci sarà la fine dei test del farmaco di Oxford, poi la distribuzione in Europa dopo l’ok dell’Ema. Gran parte delle fiale saranno confezionate ad Anagni, due milioni quelle destinate subito all’Italia.

La tabella di marcia, spiega Repubblica, è questa. Fine settembre o inizio ottobre: conclusione delle sperimentazioni. Fine ottobre: autorizzazione da parte dell’Ema, l’autorità europea del farmaco. Novembre: messa in commercio delle prime dosi. Queste le tappe del vaccino contro il coronavirus di Oxford, il più avanzato e promettente, affidato alla produzione dell’anglo-svedese AstraZeneca.

Le fasi uno e due sono state promettenti. Speranza ha già annunciato l’arrivo del vaccino entro l’ …









