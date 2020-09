Ucciso dal branco per difendere l’amico 

Massacrato, con calci e pugni, fino alla morte. “Punito” perché aveva difeso un amico.

Willy Monteiro Duarte, 21 anni, capoverdiano, studente dell’istituto alberghiero di Fiuggi, promessa della squadra di calcio di Paliano, sabato notte era uscito da un pub per sedare una rissa e aiutare un suo amico che aveva fatto un apprezzamento di troppo a una ragazza.

Placati gli animi, Willy e i suoi amici stavano tornando a casa, ma un Suv si è piazzato davanti a Willy che stava andando a prendere la macchina, ne sono scesi in quattro, lo hanno circondato, lo hanno preso a calci e pugni sui fianchi, al petto, in testa.

Lui gridava: «Basta, non respiro più». Qualcuno ha chiamato i soccorsi e quando questi sono arrivati hanno trovato il giovane in terra, agonizzante.

E’ morto poco dopo in ospedale I quattro – Mario Pincarelli di 22 anni, Francesco Belleggia di 23, Marco e Gabriele Bianchi di 24 …









Leggi la notizia completa