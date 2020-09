Trapani: ammessi a finanziamento i lavori per Palazzo d’Alì, erosione litorale e cavalcaferrovia

Ammessi a cofinanziamento le progettazioni proposte dal Comune di Trapani per la messa in sicurezza di 3 opere pubbliche.

“Si tratta – dichiara il Sindaco Tranchida – di progettazioni di livello esecutivo e definitivo che permetteranno il finanziamento successivo di importanti opere necessarie alla Città di Trapani. Il Comune di Trapani co-finanzierà il 20% delle progettazioni su un finanziamento complessivo di . 371.783 euro”. Le opere previste sono: Interventi a tutela dell’erosione marina del litorale Nord, con la demolizione di un pennello a mare e la costruzione di una condotta sottomarina. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Cavalcaferrovia. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Palazzo d’Alì.

“Continua – afferma Tranchida – l’impegno di questa Amministrazione ad assicurare finanziamenti che possano portare progettazioni tecniche e successive realizzazioni di opere pubbliche a valere, non sul bilancio comunale, ma sui cospicui finanziamenti messi a disposizione a livello comunitario e nazionale. In questi due anni …









