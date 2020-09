Stasera Gherardo Colombo presenta online la collana “Ri-creazioni”

Questa sera, 7 settembre 2020 alle ore 18.00, Gherardo Colombo sarà protagonista di un appuntamento live sulla pagina Facebook de IlLibraio.it per presentare il libro in uscita e la collana Ri-creazioni. In un incontro moderato da Lorenzo Fazio, dialogheranno con lui Pif ed Enrico Galiano.

A partire dal 10 settembre, con un libro firmato dall’ex magistrato Gherardo Colombo, Chiarelettere lancia una nuova e importante iniziativa: la collana Ri-creazioni, titoli dalla marcata impronta etica che affronteranno temi fondamentali per lo sviluppo di una coscienza civica. Sull’onda della legge che reintroduce l’educazione civica a scuola, i libri Ri-creazioni si rivolgono in primo luogo a quel mondo: agli studenti, alle loro famiglie e ai docenti che li accompagnano lungo il cammino formativo. La Costituzione, l’antirazzismo, l’ambiente e il nuovo modo di fare informazione sono solo alcune delle tematiche analizzate nella collana e raccontate da autori di provenienza e sensibilità molto diverse …









