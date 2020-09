Scuola e covid. Trapani, nei licei stop ai corsi di recupero. Le regole per il ritorno in classe in Sicilia

E’ sempre più in salita la strada che porta alla riapertura delle scuole anche in provincia di Trapani.

L’aumento dei casi di Coronavirus sta facendo accrescere anche la preoccupazione negli istituti scolastici siciliani, e soprattutto tra le famiglie che vogliono sì riportare i figli a scuola, ma in condizioni di sicurezza.

A Trapani un primo effetto dell’aumento dei casi di Coronavirus è stata la sospensione dei corsi di recupero presso l’istituto d’istruzione superiore Liceo Scientifico “Vincenzo Fardella” – Liceo Classico “Leonardo Ximenes”.

“A partire da lunedì 7 settembre 2020, – si legge nella nota diramata dalla scuola – alla luce dell’andamento epidemiologico in corso nel territorio Trapanese, i corsi di recupero dei PAI, attualmente in atto, vengono sospesi e rimandati a dopo l’apertura della scuola, consentendo così a questa Istituzione scolastica di potenziare ulteriormente le misure di sicurezza degli ambienti scolastici”. Il provvedimento è stato adottato per …









