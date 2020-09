Pioggia e temporali. Allerta gialla oggi in Sicilia

Piogge e temporali sono previsti oggi in Sicilia. Tant’è che la protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo di livello giallo per il rischio idrogeologico per tutta la giornata di oggi.

Queste le previsioni per la provincia di Trapani.

Lunedì, 7 settembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite, sono previsti 9.4mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28.2°C, la minima di 20.6°C, lo zero termico si attesterà a 4471m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì, 8 settembre: Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29.9°C, la minima di 22.1°C, lo zero termico si attesterà a 4365m. I venti saranno al mattino moderati …









Leggi la notizia completa