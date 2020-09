Operazione “Palude”, archiviata la posizione di Giuseppe Vario del Genio Civile

Archiviata la posizione dell’architetto, funzionario del Genio Civile, Giuseppe Vario, rimasto coinvolto nell’operazione “Palude” della Guardia di Finanza che mise in luce un sistema finalizzato a favorire privati e imprenditori in relazione ad appalti pubblici di competenza del Genio.

Tra gli indagati nell’operazione c’era anche l’assessore regionale alle Attività Produttive Mimmo Turano, la cui posizione è stata archiviata come, è stata archiviata anche quella dell’altro indagato, l’ex ingegnere capo del Genio Civile Giuseppe Pirrello, anch’egli archiviato almento per quelle ipotesi di reato che lo mettevano in correlazione con la presunta corruzione nella quale era rimasto coinvolto.









Leggi la notizia completa