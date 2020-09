 Marsala, coronavirus: tre amici contagiati a Paolini. Erano andati a Malta per una vacanza  

C’è paura, o comunque un certo timore, tra gli abitanti di contrada Paolini. Nella contrada dell’entroterra marsalese, infatti, ci sono tre persone che sono risultate positive al Covid-19.

Sono tre uomini, tre amici, tra i 40 e i 22 anni, che vivono insieme nella stessa abitazione e che hanno scoperto di essere positivi al coronavirus dopo una vacanza a Malta, dove pare siano andati in qualche affollata discoteca.

E qui potrebbero avere contratto il virus. Poi, al ritorno a Marsala, non si sa quante altre persone hanno incontrato o avvicinato. E se hanno trasmesso il virus a qualcuno.

“Tre casi tutti nella stessa contrada – dice una persona della zona – non sono poche…”. Nel frattempo, pare che non abbia ancora sortito effetti apprezzabili l’esposto di cinque pagine firmato, a fine giugno, da tutto il personale medico e paramedico del Pronto soccorso, tranne quella dell’allora primario Scuderi, per denunciare tutta …









