La Sicilia ha investimenti per 2miliari di euro bloccati dalla burocrazia 

C’è la richiesta bloccata perché l’emissione di polveri potrebbe «comportare alterazioni respiratorie a carico dei lepidotteri». E c’è la richiesta di proroga della coltivazione di una cava di pietra respinta perché manca l’area per il deposito degli scarti nonostante quel tipo di attività, come indicato nello studio di incidenza, non produca scarti perché la materia prima viene totalmente utilizzata. In altri casi, invece, viene richiesto un piano di monitoraggio ante-operam nonostante la cava esista già da decenni e la richiesta è relativa a un progetto di rinnovo per il completamento di un piano di coltivazione originariamente approvato.

Sono solo alcuni esempi, di una trentina totali – come riporta il sole24ore – contenuti in un dossier che riguarda l'attività della Commissione tecnica specialistica dell'assessorato regionale all'Ambiente e territorio della Regione siciliana: una commissione, guidata dal sociologo Aurelio Angelini, che esprime pareri su Autorizzazioni









