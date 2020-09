In mascherina e pinne sotto la pioggia a San Vito Lo Capo 

Ieri la pioggia ha sorpreso diverse località della nostra provincia, con i classici temporali di fine estate, a San Vito Lo Capo come a Pantelleria.

Anche per oggi sono previste piogge improvvise, tanto che la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla in tutta la regione. Il video più curioso arriva da San Vito Lo Capo (che ieri, tra l’altro ha registrato purtroppo il primo caso di coronavirus in città).

Un giovane, probabilmente un turista, è stato sorpreso dal temporale mentre si trovava in spiaggia. E ha deciso di allontanarsi dal corso principale con … mascherina, tubo e pinna.

Ecco il video, pubblicato su Facebook da Marisa La Placa.









