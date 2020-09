Femminilità e mascolinità fanno rima anche con sterilità

Tic tac Tic tac. Tic tac

Talvolta l’orologio biologico ed emotivo batte il tempo ed invita ad avere insistentemente un figlio.

Desiderio naturale in una coppia solida che progetta il futuro, desiderio umano in chi ha il desiderio di diventare genitore. Una delle forme dell’amore è certamente una gravidanza.

Ci mette nelle condizioni di avere un figlio sempre con grande aspettative perché diciamolo, almeno nove volte su dieci si da per scontato che l’aver eliminato gli anticoncezionali, pillola o preservativo, e il fare l’amore proprio durante il periodo fertile faccia rima con gravidanza.

Talvolta è così altre no.

E queste “altre” sono molto più comuni e diffuse del previsto.

E allora passano i mesi ti convinci con tutte le tue forze che è la volta buona ed ecco che arriva il ciclo a ricordarti che invece anche stavolta non è successo niente.

I primi mesi la …









