Elezioni, Marsala: ecco la lista dei Cinque Stelle 

Così come prevede il regolamento elettorale, ha avuto inizio venerdì scorso, 4 settembre, il periodo in cui i rappresentanti dei vari Partiti, Movimenti e Liste civiche possono presentare al Segretario generale Bernardo Triolo, le candidature per il rinnovo del Sindaco e dei rappresentanti del Consiglio comunale di Marsala che avverrà nei giorni 4 e 5 ottobre (eventuale turno di ballottaggio 18 e 19 ottobre).

E oggi vi è stata la presentazione della prima lista. E’ quella del “Movimento 5 Stelle”che propone come candidato Sindaco, Aldo Fulvio Rodriquez. L’elenco è nell’immagine a fianco.

Il candidato Sindaco Aldo Fulvio Rodriquez, ha anche indicato come suoi assessori designati Vincenzo Campisi, Antonia Gianquinto, Sebastiano Li Vigni e Numinato Davide Licari. Spetterà adesso alla Commissione elettorale vagliare la documentazione presentata e ufficializzare la lista e le candidature.

Intanto si ricorda che c'è ancora tempo per la presentazione di altre liste fino alle ore 12,00 di mercoledì prossimo, 9 settembre.









