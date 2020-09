Coronavorirus, dati stabili nel trapanese. In calo i contagi in Sicilia. Oggi il nuovo Dpcm

Dopo giorni di crescita, ieri il dato dei nuovi contagi nel trapanese è rimasto fermo al giorno precedente. Sono sempre 93, infatti, i positivi al Coronavirus secondo quanto comunicato dall’Asp di Trapani.

I contagi sono così distribuiti: Alcamo 4, Buseto Palizzolo 5, Calatafimi-Segesta 1, Castellammare 1, Castelvetrano 2, Erice 6, Marsala 12, Mazara del Vallo 7, Partanna 4, Salemi 22, Santa Ninfa 2, Trapani 20, Valderice 5, Vita 1, San Vito Lo Capo 1. Dei 93 positivi totali, i ricoverati sono 7 ma non in terapia intensiva.

Tra i positivi in provincia di Trapani c’è anche un consigliere comunale di San Vito Lo Capo positivo al Covid-19. Ed è primo caso che si registra nella località balneare. Lo ha comunicato ieri il sindaco Giuseppe Peraino (potete leggere qui l’articolo).

I dati siciliani in calo – Netto calo dei nuovi contagi in Sicilia. Ieri nell’Isola si sono registrati 37 nuovi casi, dopo i 114 di sabato. Nelle ultime 24 ore registrati tra i 37 nuovi positivi, 8 sono migranti, da rilevare che sono stati …









