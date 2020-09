Cessione Trapani Calcio, il sindaco Tranchida ha ricevuto una manifestazione d’interesse

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha ricevuto, tramite una mail firmata dall’avvocato Carmelo Castelli arrivata stasera poco prima delle 20:00, una manifestazione d’interesse relativa alla acquisizione del 100% delle quote del club granata.

La manifestazione giunge da parte del Comitato “C’è chi il Trapani lo ama”.

Ecco la loro nota:

“Con la presente il costituendo comitato, che si è raccolto sotto la denominazione “C’è chi il Trapani lo ama”, intende manifestare il proprio interesse a valutare l’acquisizione per proprio conto e per soggetti del territorio trapanese da individuare del 100% delle quote della Società Trapani Calcio srl.

Il comitato è costituito da cittadini trapanesi che hanno a cuore le sorti della squadra di calcio cittadina, soprattutto alla luce dell’importante valenza che essa rappresenta sul piano sociale e del non trascurabile indotto economico che essa genera, a beneficio del territorio, senza tralasciare il fatto che decine di …









