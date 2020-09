Campobello ricorda Peppino Impastato con un murale

L’inconfondibile volto di Peppino Impastato, il giornalista siciliano ucciso dalla mafia nel 1978, accostato a una delle sue frasi più celebri “… bisognerebbe educare alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”, a partire da oggi potrà essere ammirato sulle pareti della cabina Enel di via Mare, che più volte in passato era stata deturpata con scritte inneggianti alla mafia.

Alla presenza del sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione, del presidente del Consiglio comunale Simone Tumminello, dell’ing. Casimiro Inzerillo, responsabile di E-Distribuzione della zona Trapani-Agrigento-Caltanissetta, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, del maresciallo Pietro Fiorentino, comandante della locale stazione dei Carabinieri, del comandante della Polizia municipale Giuliano Panierino e dell’arciprete don Nicola Patti, si è svolta infatti stamattina (lunedì 7 settembre 2020), la cerimonia …









