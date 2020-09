Attivi ad Erice tre centri ludici gratuiti per bambini residenti

Attivi sul territorio ericino tre centri ludici gratuiti e all’aperto, disponibili alla fruizione dei bambini residenti nel territorio comunale, nel rispetto della normativa anticovid, a valere sul fondo per le Politiche della Famiglia di cui all’art. 105 del D.L. 34/2020 al quale il Comune di Erice ha attinto con apposita richiesta (assegnati ad Erice 64.792,78 euro).

Nel dettaglio, il primo dal titolo “Centro Estivo Happy Grest 2020 Replay” è un progetto realizzato in compartecipazione tra Ass. PGS Etoile, Comune di Erice e Parrocchia San Paolo. È rivolto a bambini fra i 3 e i 9 anni ed ai ragazzi tra 10 e 14 anni. Si tiene presso la Parrocchia San Paolo Apostolo di Via Niagara Erice fino al 25 settembre (mattina 8.30-13.00 e pomeriggio 16.00-20.00). Prevista anche attività propedeutica alla didattica, aiuto compiti e dopo scuola.

Il secondo centro è lo Juvenilia Camp “Liberi di Giocare” in cui sono previste attività calcistiche nel segno del divertimento, …









