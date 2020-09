“Anche il comune di Alcamo aderisce al concorso Wiki Loves Monuments Italia 2020”

Il Comune di Alcamo ha aderito al Concorso Fotografico “Wiki Loves Monuments Italia 2020” volto a potenziare la visibilità dei monumenti, invitando ciascuno ad essere protagonista nel documentare, valorizzare e tutelare il patrimonio culturale.

La partecipazione è aperta a tutti, per partecipare al concorso è necessario registrarsi sul sito Wikimedia Commons e caricare le fotografie, che possono essere scattate in qualsiasi momento, durante questo mese di settembre.

Le fotografie, nello specifico, devono avere come oggetto un monumento scelto fra quelli di seguito elencati: Castello dei Conti di Modica – Piazza della Repubblica; Castello di Calatubo – C/da Calatubo; Porta Palermo (bassorilievi di Nicola Rubino) – Piazza Bagolino (ingresso Corso VI Aprile); Complesso Monumentale ex Collegio dei Gesuiti – Piazza Ciullo; Palazzo Comunale – Piazza Ciullo; Fontana Araba – Via Discesa Santuario (Quartiere San Vituzzo); Ruderi del Castello dei Ventimiglia (Torre Maestra) – Cima del Monte Bonifato; Rovine della Funtanazza – Monte Bonifato.

