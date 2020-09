Un’appassionata mitezza. Per Michele Perriera, un acrobata sincopato

di Piero Violante

Volano di notte… che furbacchioni!

“Vengo, non so, vengo dalle carte, ritorno alle carte, riferisco, sono al tuo servizio, per così dire”. E’ una battuta de “Il Signor X” (1976) che mi ha sempre affascinato: per l’oggetto che l’abita: le carte; per il movimento che l’agita: vengo-torno. Penso che in questo movimento di andata-ritorno si celi la cifra segreta, la cellula generatrice della poetica di Michele Perriera. L’incessante movimento rimanda allo spazio: nello spazio scenico disegnato da Perriera nelle sue regie, a partire da “Morte per vanto” (1970), questo movimento vi è predominante. E’ il movimento dell’ansia, della riflessione dubbiosa, del lutto. E s’apparenta all’altalenare, al dondolio come al tentativo di levitare sulla gravità, sulla forza di gravità della scena del mondo. E’ un andare e venire il più delle volte sincopato, un singhiozzo spaziale: un singhiozzo del fisico che traduce altri …









