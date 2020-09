 Monza regala “giovani” emozioni. Vittoria di Pierre Gasly, secondo Sainz, terzo Stroll

E’ un Gp di Monza folle ma avvincente quello che ha visto il podio più giovane, inaspettato, un po’ italiano ma anche un po’ sognato da tempo. Il 71 gran premio nel tempio della velocità, consegna la vittoria al giovane francese, milanese d’adozione, Pierre Gasly, che conquista la sua prima vittoria in carriera al volante della sua Alpha Tauri, ex Toro Rosso fino allo scorso anno e prima ancora Minardi. La scuderia di proprietà della Red Bull continua però ad avere la sede a Faenza e una sua anima italiana.

Una bellissima vittoria dicevamo, quella di Gasly, che arriva dopo il periodo difficile della sostituzione in Red Bull con Albon e quando sembrava che fosse quasi fuori dal Circus.E invece questo giovane d’Oltralpe non si è arreso e ha continuato a lavorare sodo, dimostrando di essere dotato di grandi doti velocistiche.

Dietro di lui altra grande sorpresa di …









Leggi la notizia completa