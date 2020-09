Luglio Musicale Trapanese, imperdibile appuntamento con l’Orchestra Sinfonica Siciliana

Prestigioso appuntamento nel cartellone di settembre del Luglio Musicale Trapanese. Questa sera, alle ore 21.30, al Teatro open air “Giuseppe Di Stefano” a Trapani, un viaggio musicale con l’imperdibile Orchestra Sinfonica Siciliana e le incantevoli musiche di Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi. L’Orchestra sarà diretta dal M° Nicola Marasco.

“Torniamo con la musica partendo da Trapani per poi vederci impegnati con vari ensemble all’aperto per l’intero mese di settembre, a Palermo e non solo. – dichiara il sovrintendente della FOSS, Antonio Marcellino – “La collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese si rinnova ogni anno ed è un appuntamento immancabile: si tratta di una delle realtà siciliane che contribuiscono alla valorizzazione ed alla memoria del patrimonio artistico-culturale e siamo lieti di partecipare con la nostra orchestra. Le sinfonie di Rossini, Verdi e Bellini saranno le protagoniste di questa serata ancora dalle atmosfere estive”.

