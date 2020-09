[Karting] Di Caro svetta nel karting a Kinisia

Il pilota nisseno si aggiudicato la sfida in Kzn nei confronti del palermitano Aglieri Rinella nell’ambito della 6°prova del Campionato Regionale. Successi di Mazzara nella Kz 2, Bonomo nella Entry Level, Cardillo in X-30, Sardo nella 60 Minikart e Mineo nella 60 Mini Internazionale

Il Campionato Regionale Karting è entrato nella seconda fase dopo la pausa estiva in cui si è corso per il Tricolore. Al 6° round della serie indetta da Aci Sport e organizzata da Karting Sicilia sulla pista di Kinisia in provincia di Trapani, hanno preso parte 34 piloti divisi in 6 categorie. Molte le assenze, specie in Kzn, dovute ai preparativi di molti piloti in vista dell’imminente prova unica di Campionato Italiano in programma a Siena il prossimo weekend.

Il nisseno Andrea Di Caro su Sodi-Tm di classe Kzn, assistito dal team Sicilia Racing Kart. è risultato il più veloce in assoluto, chiudendo i 15 giri della pista di 1 km in 10’39”926 …









