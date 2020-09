Il marsalese Massimo D’Aguanno nuovo Delegato della F.I.G.C. di Lega Pro

Il marsalese Massimo D’Aguanno nuovo Delegato della F.I.G.C. nella Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro).

Nuovo e prestigioso incarico nazionale per l’ex Arbitro di C ed ex Assistente Arbitrale in Serie A e B Massimo D’Aguanno, nominato dalla Stagione Sportiva 2020/2021 Delegato della FIGC per la Lega Pro.

Le funzioni che dovrà assolvere D’Aguanno sono quelle contemplate dal nuovo ‘Codice di Comportamento’ approvato dal Consiglio Direttivo di Lega Pro.

L’ufficializzazione dell’incarico a D’Aguanno, conferito con Lettera del 4 Settembre 2020 a firma del Segretario Generale Emanuele Paolucci.

Nella stessa si evidenziano le funzioni che assolve il Delegato per quanto riguarda la parte sportiva: l’assistenza alle società partecipanti alla competizione, ai loro dirigenti e agli arbitri nonché quello di farsi parte attiva nella promozione del Fair Play.

L'attivazione nel controllo di tutti i compiti preposti alla società di casa; assicurarsi dell'accoglienza e dell'assistenza di coloro che









