È già finita tra Ignazio Boschetto e Roberta Morise. Anzi no

Roberta Morise e Ignazio Boschetto stanno ancora insieme? Difficile rispondere alla domanda su uno dei flirt che ha animato l’estate 2020: i due si sono messi insieme a luglio, ma ad agosto la storia sembrava già finita. Ora, però, nuovi indizi sembrano indicare un ritorno di fiamma tra la conduttrice tv e il cantante, un terzo de Il Volo.

L’intesa tra i due è scoppiata a luglio, anticipata da qualche messaggio e like su Instagram che ha contribuito a far drizzare le antenne ai fan di entrambi e agli esperti di gossip. Dopo la conferma della relazione, ad agosto il brusco stop: mentre erano in vacanza a Cefalù, in Sicilia, Boschetto avrebbe deciso di andare via senza dare spiegazioni. Probabile un contrasto, piuttosto grave, con la Morise. Da allora la coppia sembrava di fatto “scoppiata”, ma secondo il settimanale Chi negli ultimi giorni c’è stata una nuova svolta.

