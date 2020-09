Coronavirus: sono 93 i positivi in provincia. Nuovi contagi a Marsala e Mazara

Non si ferma l’aumento dei contagi da Coronavirus in provincia di Trapani. Sono oltre 90 i positivi, secondo quanto comunicato ieri dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani con il report giornaliero sulla diffusione dell’epidemia da Covid-19.

A Mazara ieri si è registrato l’ottavo caso di una persona positiva al Coronavirus. Una persona che presenta sintomi e che è stata ricoverata in ospedale. Lo ha comunicato lo stesso sindaco di Mazara Salvatore Quinci, appresa la notizia del nuovo caso positivo al Covid-19 a Mazara del Vallo. “La situazione se pur preoccupante è sotto controllo – le parole del sindaco -. Il virus a Mazara c’è e circola; tutti quanti noi dobbiamo mettere in campo con responsabilità individuale le misure che conosciamo senza superficialità”.

E sempre ieri a Marsala, oltre ai 12 casi comunicati dall’ASP si è aggiunto un nuovo caso. Un uomo di circa 60 anni giunto all’ospedale “Paolo Borsellino” con i sintomi …









