Coronavirus, sale a 93 il numero dei positivi in provincia. Sette persone ricoverate

Sale ancora e tocca quota 93 il numero dei casi positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Ecco come sono distribuiti nelle varie città, nel bollettino Asp aggiornato ad oggi domenica 6 Settembre: Alcamo 4; Buseto Palizzolo 5; Calatafimi-Segesta 1; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 2; Erice 6; Marsala 12; Mazara del Vallo 7; Partanna 4; Salemi 22; Santa Ninfa 2; Trapani 20; Valderice 5; Vita 1; San Vito Lo Capo 1. Ricoverate sette persone (non in terapia intensiva).

L’eventuale differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.

