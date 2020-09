Coronavirus, l’aggiornamento del 6 Settembre in Sicilia. 36 nuovi casi 

Coronavirus In Sicilia, 37 nuovi contagi. Calo di nuovi casi di coronavirus in Sicilia, dopo i 114 di ieri.

Nelle ultime 24 ore registrati 37 nuovi positivi (8 sono migranti), ma il numero dei tamponi effettuati è la metà (2.321 contro i 5.273 di ieri).

I ricoverati in ospedale sono 86, tra questi 13 in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri), 1.235 contagiati si trovano in isolamento domiciliare.

I guariti sono 46. Gli attuali positivi salgono così a 1.334.

Ecco la suddivisione dei contagi per provincia:

Ragusa 7, Siracusa 6, Palermo 6, Catania 5, Agrigento 5, Trapani 5, Messina 3.









