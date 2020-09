Coronavirus, altri 3 casi a Salemi portano a 22 il totale

Si aggiungono altri tre casi di positività nella città di Salemi, arrivando alla cifra di 22 – di cui tre ricoveri – .

Quasi tutti i casi sono riconducibili al circuito del focolaio già individuato e tracciato nei giorni scorsi.

La notizia è stata resa nota dal sindaco di Salemi Domenico Venuti.

“Questo vuol dire che il virus ha una circolazione in atto – ha dichiarato il primo cittadino – ed è necessario che si faccia un appello alla responsabilità di ciascuno di noi“.

Tanti i tamponi che si stanno effettuando in questo periodo e, purtroppo, il numero dei positivi non tende a diminuire perché il focolaio ha generato parecchi contatti.

“Tracciarli non è semplice – ha continuato il sindaco Venuti – e la circolazione di informazioni è necessaria per il tracciamento“.

