Buona prestazione del Marsala Futsal ma vince lo Sporting Alcamo alla prima di Coppa Italia

Buona prova del Marsala Futsal, nella gara d’esordio stagionale valevole per la prima giornata del girone “A” di Coppa Italia che non basta, però, a portare a casa i primi tre punti. Vince lo Sporting Alcamo che resiste bene alle offensive lilibetane e con una fiammata sul finale, ribalta il punteggio e si impone tre a due.



Al termine di una prova gagliarda e condotta benissimo per ampi tratti del tempo, sul finale, la formazione di Anteri ha pagato il carico del pesante lavoro atletico dei giorni precedenti ed è stata costretta a sventolare bandiera bianca contro un avversario, più avanti nella preparazione e che ha saputo sfruttare al meglio le disattenzioni marsalesi.



Subito pericoloso il Marsala con un paio di conclusioni velenose ma a passare in vantaggio è stata la formazione ospite al quarto d’ora con Paduvano, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La reazione degli …









Leggi la notizia completa