E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi n. 68 del 1 settembre 2020 il bando del concorso CNR 110 Funzionari Amministrativi.

Si tratta di una selezione per assunzioni a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche riguardano tutte le regioni. Tutte le informazioni utili per scaricare il bando e per partecipare alla selezione a questo link.









