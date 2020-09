Aerporto Birgi, lunedì inizia la valutazione delle offerte per le tratte in continuità territoriale

In arrivo a Birgi le sei rotte in continuità territoriale. Il “Vincenzo Florio” sarà collegato a breve con Trieste, Parma, Perugia, Brindisi, Ancona e Napoli.

Sono Albastar, Dat e Tayaranjet, le tre compagnie che hanno presentato le offerte per il bando che garantisce le rotte aeree per la continuità territoriale all’aeroporto di Trapani Birgi. Lo conferma il presidente di Airgest Salvatore Ombra. Da lunedì verrà fatta la valutazione tecnica ed economica delle compagnie e se tutto regolare le tratte potranno essere operative dal prossimo 1 novembre.

La procedura, per la continuità territoriale era stata boccata dallo scoppio della pandemia. Le tratte saranno assicurate da un finanziamento di oltre 23 milioni di euro da parte della Regione siciliana e dal governo nazionale. Il 1° novembre, intanto entrerà in vigore, per decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, l’imposizione degli oneri di servizio pubblico.









