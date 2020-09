Adele Gerardi racconta il suo libro su Marsala. Oggi la presentazione a Baglio Tumbarello

Questo pomeriggio, ore 17.30, l’evento #TRANSIZIONI. Dialoghi sul contemporaneo futuro prossimo animerà lo spazio del Baglio Tumbarello di Marsala. Al centro del dibattito, che coinvolgerà molti importanti ospiti da tutta la Sicilia, il volume “Marsala dentro. Fuori Marsala” (Rubbettino, 2020) curato da Adele e Gaspare Gerardi.

Nato per ricordare la figura del notaio Simone Gerardi, padre dei curatori, il libro si presenta con un aspetto bifronte e una duplice anima. Da una parte si interroga sulla memoria del passato, su cos’è stata Marsala, sull’importanza archeologica, storica, imprenditoriale che ha assunto nel corso dei secoli; dall’altra, riflette sul possibile futuro, sulle possibilità del domani, perché la sua comunità non si svuoti, non si inaridisca. Entrambe le indagini sono affrontate sia dall’interno che dall’esterno, e hanno coinvolto, quindi, molte personalità di spicco marsalesi e non.

Tra le tante presenti nel libro, oggi ci saranno: Nino De Vita, Giovanni Alagna, Enrico Caruso, Antonella Ingianni, Antonio …









