Trapani, il giovane talento Vincenzo Papa in gara per un banco ad “Amici”

Trapani è piena di talenti ed uno di questi è Vincenzo Papa.

Vincenzo è un giovane trapanese di 17 anni, prossimo a diventare maggiorenne. Studia canto da ben 6 anni ed ha partecipato ad un programma televisivo sulle reti Mediaset quando ne aveva 12 anni, “Tra sogno e realtà” su La5. Adesso prova l’avventura con “Amici”

“Sono molto contento e piuttosto tranquillo – ha dichiarato Vincenzo – già mi sono arrivati tantissimi messaggi di supporto da parte di amici e mi hanno addirittura contattato 3 fanpage di Amici su Instagram. Ho partecipato al primo step di Amici online – continua il giovane talento – mentre per il secondo sono dovuto andare a Roma negli studi Elios in via Tiburtina. Devo dire che quel giorno ero molto emozionato ed inizialmente ero addirittura afono. Penso che ancora ci saranno altri step – conclude Vincenzo – ma comunque incrociamo le dita e speriamo bene”

Non gli si può che augurare di ottenere …









Leggi la notizia completa